Смартфон
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Смартфон
Всем привет, владельцы Айфон 15, где вы покупали? Может, подскажите, где более-менее адекватные цены. Хочу сестренке сделать подарок, подарить телефон на день рождения. Она о нем давно мечтает, но сама себе позволить не может.
Re: Смартфон
Привет, посмотри тут https://vdo.by/iphone/15 . В этом интернет-магазине большой ассортимент смартфонов и самое главное, что цены не завышенные. Если честно, я считаю, что купить сейчас смартфон не проблема. Потому что они представлены даже на популярных маркетплейсах. Отличия лишь только в стоимости. Вам нужно посмотреть, где все-таки самая выгодная цена и купить там.
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