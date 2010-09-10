Этикетки на продукты, кетчуп

Обсуждение технологий разработки сайтов. Обмен опытом.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Этикетки на продукты, кетчуп

Сообщение Buneyaz » Вчера, 22:34

Для бутылок с кетчупом нужны красивые этикетки. Разработать красивый дизайн и, собственно, напечатать. Тираж 2000 штук. Может быть у кого-то есть знакомые из типографий, которые печатают этикетки на продукты?
В Москве ищу, нужно до конца мая заказ выполнить.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Web-design»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость