Этикетки на продукты, кетчуп
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Этикетки на продукты, кетчуп
Для бутылок с кетчупом нужны красивые этикетки. Разработать красивый дизайн и, собственно, напечатать. Тираж 2000 штук. Может быть у кого-то есть знакомые из типографий, которые печатают этикетки на продукты?
В Москве ищу, нужно до конца мая заказ выполнить.
В Москве ищу, нужно до конца мая заказ выполнить.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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