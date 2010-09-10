Печать этикеток для свечей

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 169
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Печать этикеток для свечей

Сообщение Buneyaz » Вчера, 22:59

Какие лучше напечатать этикетки для свечей? Жена делает их своими руками, помещены в стеклянный стакан. Из какого материала этикетки будут прочно держать температуру? Или они все её легко держат?
За печатью этикеток в Москве в какую типографию обратиться? Тираж нужен небольшой, 100 штук.
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