Печать этикеток для свечей
Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Печать этикеток для свечей
Какие лучше напечатать этикетки для свечей? Жена делает их своими руками, помещены в стеклянный стакан. Из какого материала этикетки будут прочно держать температуру? Или они все её легко держат?
За печатью этикеток в Москве в какую типографию обратиться? Тираж нужен небольшой, 100 штук.
За печатью этикеток в Москве в какую типографию обратиться? Тираж нужен небольшой, 100 штук.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Реклама и Дизайн»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость