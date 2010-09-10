Барбекю

Женский форум. Этим все сказано. Мужчинам вход строго воспрещен.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Барбекю

Сообщение Радищева » Сегодня, 10:42

Порекомендуйте специалистов которые занимаются строительством барбекю в Москве.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Барбекю

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 12:24

Нам в загородном доме прошлым летом построили барбекю специалисты из компании ООО "Печеклад" https://pecheklad.ru/primery-proektov/ Примеры проектов которые они уже реализовали можете зайти посмотреть по данной ссылке. Возможно какой-то понравится и вы захотите у себя иметь точно такой же. Цены невысокие за работу.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Между нами, девочками»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей