Барбекю
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Барбекю
Порекомендуйте специалистов которые занимаются строительством барбекю в Москве.
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 79
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Барбекю
Нам в загородном доме прошлым летом построили барбекю специалисты из компании ООО "Печеклад" https://pecheklad.ru/primery-proektov/ Примеры проектов которые они уже реализовали можете зайти посмотреть по данной ссылке. Возможно какой-то понравится и вы захотите у себя иметь точно такой же. Цены невысокие за работу.
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