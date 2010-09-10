Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1531
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:58

Доброго времени суток, где лучше всего заказать мебель для ванной комнаты? Давно уже сделали ремонт, а обставить никак не можем. Постоянно какие-то причины есть, чтобы этим не заняться. Поэтому посоветуйте интернет-магазин, чтобы можно было заказать с доставкой на дом.
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