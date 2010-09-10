Сообщение zevc » Вчера, 11:58

Доброго времени суток, где лучше всего заказать мебель для ванной комнаты? Давно уже сделали ремонт, а обставить никак не можем. Постоянно какие-то причины есть, чтобы этим не заняться. Поэтому посоветуйте интернет-магазин, чтобы можно было заказать с доставкой на дом.