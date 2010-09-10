Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1532
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 11:58

Доброго времени суток, где лучше всего заказать мебель для ванной комнаты? Давно уже сделали ремонт, а обставить никак не можем. Постоянно какие-то причины есть, чтобы этим не заняться. Поэтому посоветуйте интернет-магазин, чтобы можно было заказать с доставкой на дом.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1531
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 19:03

Здравствуйте, я заказывала сантехнику и разную атрибутику для ванной комнаты здесь. Тут вы точно сможете приобрести все для ванны даже не выходя из дома. Если честно, то я такого ассортимента еще товаров для ванной вообще не видела. Самое главное, что у них есть все на разный кошелек. То есть если смеситель, то есть как дорогой премиум-класса, так и бюджетный.
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