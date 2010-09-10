Снегоуборщик Villartec WB5556
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 79
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Снегоуборщик Villartec WB5556
Думаю на следующую зиму заранее подешевле приобрести снегоуборщик Villartec WB5556, пока не сезон, что посоветуете, есть у кого опыт эксплуатации?
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