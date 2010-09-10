Снегоуборщик Villartec WB5556

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Снегоуборщик Villartec WB5556

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 12:17

Думаю на следующую зиму заранее подешевле приобрести снегоуборщик Villartec WB5556, пока не сезон, что посоветуете, есть у кого опыт эксплуатации?
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