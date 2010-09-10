Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, мне нужен очень хороший психотерапевт. В моей жизни случилась стрессовая ситуация, с которой самостоятельно справиться я не могу. Мне мою проблему нужно проработать с психотерапевтом. Самое главное, чтобы моя проблема осталась между мной и врачом. Если знаете хорошего психотерапевта, дайте его контакты.
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