Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1531
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:52

Здравствуйте, мне нужен очень хороший психотерапевт. В моей жизни случилась стрессовая ситуация, с которой самостоятельно справиться я не могу. Мне мою проблему нужно проработать с психотерапевтом. Самое главное, чтобы моя проблема осталась между мной и врачом. Если знаете хорошего психотерапевта, дайте его контакты.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя