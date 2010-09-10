Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1532
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 14:52

Здравствуйте, мне нужен очень хороший психотерапевт. В моей жизни случилась стрессовая ситуация, с которой самостоятельно справиться я не могу. Мне мою проблему нужно проработать с психотерапевтом. Самое главное, чтобы моя проблема осталась между мной и врачом. Если знаете хорошего психотерапевта, дайте его контакты.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1531
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 17:07

Добрый день, я тоже год назад обращалась к нескольким психотерапевтам. Но мне справиться с моей проблемой психотерапевт из центра психологической помощи МайПсиХелс. Я знаю какого быть в стрессе, в тревоге. Поэтому я от души рекомендую вам к ним обратиться. Они вам точно помогут, так как у них индивидуальный подход. Они подбирают психотерапевтический подход в терапии индивидуально, которое подходит именно вам на 100%.
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