Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте, мне нужен очень хороший психотерапевт. В моей жизни случилась стрессовая ситуация, с которой самостоятельно справиться я не могу. Мне мою проблему нужно проработать с психотерапевтом. Самое главное, чтобы моя проблема осталась между мной и врачом. Если знаете хорошего психотерапевта, дайте его контакты.
Re: Подскажите
Добрый день, я тоже год назад обращалась к нескольким психотерапевтам. Но мне справиться с моей проблемой психотерапевт из центра психологической помощи МайПсиХелс. Я знаю какого быть в стрессе, в тревоге. Поэтому я от души рекомендую вам к ним обратиться. Они вам точно помогут, так как у них индивидуальный подход. Они подбирают психотерапевтический подход в терапии индивидуально, которое подходит именно вам на 100%.
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