Сообщение zevc » Вчера, 14:52

Здравствуйте, мне нужен очень хороший психотерапевт. В моей жизни случилась стрессовая ситуация, с которой самостоятельно справиться я не могу. Мне мою проблему нужно проработать с психотерапевтом. Самое главное, чтобы моя проблема осталась между мной и врачом. Если знаете хорошего психотерапевта, дайте его контакты.