Сообщение zevc » 23 минуты назад

Добрый день, так сложилось, что у меня есть долг. Выплачивать не могу, потому что потеряла работу. Хочу обратиться в юридическую компанию и сделать себя банкротом. Процедура не простая я знаю, но выхода другого не вижу. Что думаете, стоит или нет?