Банкротство
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Банкротство
Добрый день, так сложилось, что у меня есть долг. Выплачивать не могу, потому что потеряла работу. Хочу обратиться в юридическую компанию и сделать себя банкротом. Процедура не простая я знаю, но выхода другого не вижу. Что думаете, стоит или нет?
Re: Банкротство
Здравствуйте, я в прошлом году проходила банкротство в Рязани. Я обращалась в юридическую компанию за помощью в процедуре банкротства и осталась довольна результатом. Юристы составили план действий, разъяснили мне все нюансы. Стоимость услуг фирмы невысокая, можно обращаться. Самое главное, чтобы юристы в компании были опытные и хорошо разбирались в этом вопросе.
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