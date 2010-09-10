Банкротство

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1531
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Банкротство

Сообщение zevc » 23 минуты назад

Добрый день, так сложилось, что у меня есть долг. Выплачивать не могу, потому что потеряла работу. Хочу обратиться в юридическую компанию и сделать себя банкротом. Процедура не простая я знаю, но выхода другого не вижу. Что думаете, стоит или нет?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1529
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Банкротство

Сообщение klonik » 22 минуты назад

Здравствуйте, я в прошлом году проходила банкротство в Рязани. Я обращалась в юридическую компанию за помощью в процедуре банкротства и осталась довольна результатом. Юристы составили план действий, разъяснили мне все нюансы. Стоимость услуг фирмы невысокая, можно обращаться. Самое главное, чтобы юристы в компании были опытные и хорошо разбирались в этом вопросе.
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