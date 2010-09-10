Магазин в Telegram

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1532
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Магазин в Telegram

Сообщение klonik » Вчера, 17:51

Приветствую всех. Мы с мужем продаем разные аксессуары для автомобилей. Доход конечно же есть, но не такой большой, как хотелось бы. Решили создать свой магазин в телеграме, у него все-таки огромная аудитория. Подскажите, как лучше это сделать? Нужно ли для этого обращаться к программистам?
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