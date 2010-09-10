Сообщение klonik » Вчера, 17:51

Приветствую всех. Мы с мужем продаем разные аксессуары для автомобилей. Доход конечно же есть, но не такой большой, как хотелось бы. Решили создать свой магазин в телеграме, у него все-таки огромная аудитория. Подскажите, как лучше это сделать? Нужно ли для этого обращаться к программистам?