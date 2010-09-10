Магазин в Telegram

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1534
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Магазин в Telegram

Сообщение klonik » 28 апр 2024, 17:51

Приветствую всех. Мы с мужем продаем разные аксессуары для автомобилей. Доход конечно же есть, но не такой большой, как хотелось бы. Решили создать свой магазин в телеграме, у него все-таки огромная аудитория. Подскажите, как лучше это сделать? Нужно ли для этого обращаться к программистам?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1535
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Магазин в Telegram

Сообщение zevc » Вчера, 22:52

Доброго дня! Наша мама занимается продажей детских игрушек. Изначально у нее был свой ларек, но потом мы решили продвигать ее дело в интернете. Создали группы в социальных сетях. Начали появляться все больше и больше покупателей. Потом создали свой интернет-магазин в телеграме, вопрос как сделать магазин в Telegram у нас не стоял, потому что у сервиса есть свой конструктор по созданию магазина. И вам абсолютно не нужно обращаться к программистам, вы с этим легко справитесь сами, к тому же, это совершенно бесплатно.
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