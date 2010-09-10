Магазин в Telegram
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Магазин в Telegram
Приветствую всех. Мы с мужем продаем разные аксессуары для автомобилей. Доход конечно же есть, но не такой большой, как хотелось бы. Решили создать свой магазин в телеграме, у него все-таки огромная аудитория. Подскажите, как лучше это сделать? Нужно ли для этого обращаться к программистам?
Re: Магазин в Telegram
Доброго дня! Наша мама занимается продажей детских игрушек. Изначально у нее был свой ларек, но потом мы решили продвигать ее дело в интернете. Создали группы в социальных сетях. Начали появляться все больше и больше покупателей. Потом создали свой интернет-магазин в телеграме, вопрос как сделать магазин в Telegram у нас не стоял, потому что у сервиса есть свой конструктор по созданию магазина. И вам абсолютно не нужно обращаться к программистам, вы с этим легко справитесь сами, к тому же, это совершенно бесплатно.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость