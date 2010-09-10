Климат-контроль в умном доме
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Климат-контроль в умном доме
Климат-контроль в умном доме интересует. Как автоматизация и технологии улучшают качество жизни?
Re: Климат-контроль в умном доме
Довелось сталкиваться сталкиваться с этой системой в доме друзей - удобная вещь!) Рекомендую статью https://coollifehack.ru/klimat-kontrol- ... hizni.html . Редко встретишь на столько полный на информацию источник, думаю вам он пригодится не меньше, чем мне. Рекомендую ознакомится, потом не поленитесь отписать помогло или нет)
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