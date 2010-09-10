Климат-контроль в умном доме

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1540
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Климат-контроль в умном доме

Сообщение klonik » 29 апр 2024, 16:18

Климат-контроль в умном доме интересует. Как автоматизация и технологии улучшают качество жизни?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1539
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Климат-контроль в умном доме

Сообщение zevc » 29 апр 2024, 16:21

Довелось сталкиваться сталкиваться с этой системой в доме друзей - удобная вещь!) Рекомендую статью https://coollifehack.ru/klimat-kontrol- ... hizni.html . Редко встретишь на столько полный на информацию источник, думаю вам он пригодится не меньше, чем мне. Рекомендую ознакомится, потом не поленитесь отписать помогло или нет)
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Климат-контроль в умном доме

Сообщение VasiLissa » Сегодня, 12:15

Я давно хотел пользоваться техникой с помощью мобильного телефона и на сайте нашёл https://tion.ru/shop/magicair/ умный дом Tion MagicAir так как предпочитаю качественную и целесообразную покупку.
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