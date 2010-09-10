Шины для авто

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Шины для авто

Сообщение Шапошникова » Вчера, 18:11

Порекомендуйте магазин в Минске в котором низкие цены на шины Yokohama
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Re: Шины для авто

Сообщение Радищева » Сегодня, 06:52

Мы шины марки Yokohama заказывали через интернет магазин https://ultra.by/catalog/avto-i-moto/shiny/ Здесь одни из самых низких цен на них были которые мне только удалось найти в Минске. Модель Yokohama W.Drive WY01 215/65 R16C 109/107T мне обошлась в 410 рублей. Выбор шин у них очень большой зайдите сами посмотрите.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость