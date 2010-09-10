Шины для авто
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Шины для авто
Порекомендуйте магазин в Минске в котором низкие цены на шины Yokohama
Re: Шины для авто
Мы шины марки Yokohama заказывали через интернет магазин https://ultra.by/catalog/avto-i-moto/shiny/ Здесь одни из самых низких цен на них были которые мне только удалось найти в Минске. Модель Yokohama W.Drive WY01 215/65 R16C 109/107T мне обошлась в 410 рублей. Выбор шин у них очень большой зайдите сами посмотрите.
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