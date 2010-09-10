Музыка
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Музыка
Дочь пошла работать в школу, выдали ей первоклашек, пока осваивается на работе. Оказалось, что все мероприятия, которые будут проводиться, это теперь ее зона ответственности. В том числе и музыку ей надо скачивать самой. Вопрос – как не нарушить ничьих прав?
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