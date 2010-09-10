Иммиграця в США

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1537
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Иммиграця в США

Сообщение klonik » Сегодня, 14:46

Девочки привет, может быть кто-нибудь переезжал в США по визе талантов? Хотелось бы узнать о нюансах с которыми можно столкнуться при получении грин-карты?
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