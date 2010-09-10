Иммиграця в США
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Иммиграця в США
Девочки привет, может быть кто-нибудь переезжал в США по визе талантов? Хотелось бы узнать о нюансах с которыми можно столкнуться при получении грин-карты?
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей