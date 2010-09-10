Иммиграця в США

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1537
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Иммиграця в США

Сообщение klonik » Вчера, 14:46

Девочки привет, может быть кто-нибудь переезжал в США по визе талантов? Хотелось бы узнать о нюансах с которыми можно столкнуться при получении грин-карты?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1538
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Иммиграця в США

Сообщение zevc » Вчера, 18:53

Привет, я сама еще не обращалась за получением визы. Но у меня много друзей, которые подавали и многим было отказано. Но на самом деле это не удивительно, ведь вообще получить грин-карту очень сложно и многим отказывают. Мне вот тут посоветовали посетить бесплатный вебинар. Говорят, что там можно узнать все нюансы иммиграции. На вебинаре также разрабатывают все необходимые вопросы и каковы шансы получить визу.
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