Иммиграця в США
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Иммиграця в США
Девочки привет, может быть кто-нибудь переезжал в США по визе талантов? Хотелось бы узнать о нюансах с которыми можно столкнуться при получении грин-карты?
Re: Иммиграця в США
Привет, я сама еще не обращалась за получением визы. Но у меня много друзей, которые подавали и многим было отказано. Но на самом деле это не удивительно, ведь вообще получить грин-карту очень сложно и многим отказывают. Мне вот тут посоветовали посетить бесплатный вебинар. Говорят, что там можно узнать все нюансы иммиграции. На вебинаре также разрабатывают все необходимые вопросы и каковы шансы получить визу.
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