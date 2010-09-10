Сообщение klonik » Сегодня, 16:02

Здравствуйте. Мне очень нравится играть в слоты, на них, кажется, выигрывать намного реальнее. Предпочитаю в основном гонки или маджонг, пробовала играть на многих платформах. Но с выигрышами особо не везло. Может вы порекомендуете казино, где есть подобные слоты и где реально выиграть?