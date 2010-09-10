Сочи, девушки, отдых
Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Сочи, девушки, отдых
Друзья, где искать проституток в Сочи?
У нас в городе почти все услуги размещают в телеге, а в Сочи как? Может есть местные на форуме? Спросил в городском канале, там порекомендовали https://mister-x-sochi.com/ . Есть отзывы по данному сайту? Вы им пользовались?
Буду в командировке в середине мая, останавливаюсь на 3 дня.
У нас в городе почти все услуги размещают в телеге, а в Сочи как? Может есть местные на форуме? Спросил в городском канале, там порекомендовали https://mister-x-sochi.com/ . Есть отзывы по данному сайту? Вы им пользовались?
Буду в командировке в середине мая, останавливаюсь на 3 дня.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Туризм и отдых - TOUR.RZN.INFO»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя