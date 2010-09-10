Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.



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Buneyaz Гость RZN.info Сообщения: 171 Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17 Сочи, девушки, отдых Цитата Сообщение Buneyaz » Вчера, 22:42

У нас в городе почти все услуги размещают в телеге, а в Сочи как? Может есть местные на форуме? Спросил в городском канале, там порекомендовали

Буду в командировке в середине мая, останавливаюсь на 3 дня. Друзья, где искать проституток в Сочи?У нас в городе почти все услуги размещают в телеге, а в Сочи как? Может есть местные на форуме? Спросил в городском канале, там порекомендовали https://mister-x-sochi.com/ . Есть отзывы по данному сайту? Вы им пользовались?Буду в командировке в середине мая, останавливаюсь на 3 дня. Вернуться к началу

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