Подскажите
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Подскажите
Приветствую, раздумываю над покупкой робота-пылесоса, подскажите, а он вообще удобный? У кого есть дома такой зверь? Как-то мне кажется привычнее и сподручнее обычным пылесосом, ты хотя бы понимаешь - где убрано, а где нет.
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