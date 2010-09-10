Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1539
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 35 минут назад

Приветствую, раздумываю над покупкой робота-пылесоса, подскажите, а он вообще удобный? У кого есть дома такой зверь? Как-то мне кажется привычнее и сподручнее обычным пылесосом, ты хотя бы понимаешь - где убрано, а где нет.
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