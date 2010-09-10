Сообщение klonik » 03 май 2024, 21:53

Приветствую, раздумываю над покупкой робота-пылесоса, подскажите, а он вообще удобный? У кого есть дома такой зверь? Как-то мне кажется привычнее и сподручнее обычным пылесосом, ты хотя бы понимаешь - где убрано, а где нет.