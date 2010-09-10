Подскажите
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Подскажите
Приветствую, раздумываю над покупкой робота-пылесоса, подскажите, а он вообще удобный? У кого есть дома такой зверь? Как-то мне кажется привычнее и сподручнее обычным пылесосом, ты хотя бы понимаешь - где убрано, а где нет.
Re: Подскажите
Здравствуйте, ну тут кому как удобнее, я вот например крайне ленивое существо, мне с пылесосом ходить по квартире не хочется, я взяла себе робот пылесос. Фронт работ ему обозначен, точнее ограничен стенами и мебелью, я своими делами занимаюсь, он пылесосит, я потом влажной тряпкой прошлась по квартире и все. По итогу все сделано и все довольны)
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