Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1545
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » 03 май 2024, 21:53

Приветствую, раздумываю над покупкой робота-пылесоса, подскажите, а он вообще удобный? У кого есть дома такой зверь? Как-то мне кажется привычнее и сподручнее обычным пылесосом, ты хотя бы понимаешь - где убрано, а где нет.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1546
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 14:10

Здравствуйте, ну тут кому как удобнее, я вот например крайне ленивое существо, мне с пылесосом ходить по квартире не хочется, я взяла себе робот пылесос. Фронт работ ему обозначен, точнее ограничен стенами и мебелью, я своими делами занимаюсь, он пылесосит, я потом влажной тряпкой прошлась по квартире и все. По итогу все сделано и все довольны)
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