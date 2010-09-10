Подскажите
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Подскажите
Можно ли как-то Почтой России отправить небольшую бандероль в срочном порядке? Чтобы она не три-четыре дня ехала, а ее бы приняли и сразу бы к клиенту повезли? На сайте смотрела, что-то такой услуги не нашла, в отделении идти просто так не хочется.
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