Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1540
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 15:31

Можно ли как-то Почтой России отправить небольшую бандероль в срочном порядке? Чтобы она не три-четыре дня ехала, а ее бы приняли и сразу бы к клиенту повезли? На сайте смотрела, что-то такой услуги не нашла, в отделении идти просто так не хочется.
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