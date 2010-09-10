Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1540
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 15:31

Можно ли как-то Почтой России отправить небольшую бандероль в срочном порядке? Чтобы она не три-четыре дня ехала, а ее бы приняли и сразу бы к клиенту повезли? На сайте смотрела, что-то такой услуги не нашла, в отделении идти просто так не хочется.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1540
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 21:34

С почтой такое не прокатит, у них хоть и есть срочное отправление, но я бы не сказала, что оно прямо быстрое. Вам нужна срочная доставка бандеролей, которую предлагают всякие курьерские компании. Они работают как раз по той схеме, что вы описали – посылку от клиента получили, адрес доставки согласовали и все, курьер поехал по адресу. Тут и в тот же день можно доставку организовать.
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