Сообщение klonik » Вчера, 15:31

Можно ли как-то Почтой России отправить небольшую бандероль в срочном порядке? Чтобы она не три-четыре дня ехала, а ее бы приняли и сразу бы к клиенту повезли? На сайте смотрела, что-то такой услуги не нашла, в отделении идти просто так не хочется.