Подарок

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Подарок

Сообщение Радищева » Сегодня, 17:15

Муж просит на подарок купить ему 4х тактный лодочный мотор mikatsu. Где их продают?
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Подарок

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 18:58

Если вам нужно купить именно 4х тактный лодочный мотор mikatsu советую брать его в магазине water-hunter.ru Там только качественный оригинальный товар продают. Я не раз там покупала себе садки и подсачеки. Летом собираюсь так же приобрести у них гидрокостюм для подводной охоты mares
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