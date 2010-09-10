Подарок
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Подарок
Муж просит на подарок купить ему 4х тактный лодочный мотор mikatsu. Где их продают?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Подарок
Если вам нужно купить именно 4х тактный лодочный мотор mikatsu советую брать его в магазине water-hunter.ru Там только качественный оригинальный товар продают. Я не раз там покупала себе садки и подсачеки. Летом собираюсь так же приобрести у них гидрокостюм для подводной охоты mares
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