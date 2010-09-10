Какие женские колготки лучше?
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Какие женские колготки лучше?
Решил я жене купить новые колготки. Я просто сейчас в другой стране и хочу ей сделать такой подарок. Но я в этом полный профан. Какой вот марки их купить? И что еще посоветуете?
Re: Какие женские колготки лучше?
В мире существует множество брендов, производящих колготки. Golden Lady — итальянский бренд, основанный в 1967 году. Компания производит колготки, чулки, носки и нижнее бельё. Продукция бренда отличается разнообразием моделей и цветов. Omsa — еще один итальянский бренд, который был основан в 1967 году. Колготки этой компании отличаются прочностью и эластичностью. Filodoro — итальянская компания, которая производит колготки, чулки, носки и нижнее бельё. Бренд известен высоким качеством продукции и широким модельным рядом. И многие другие. Какие лучше? На этот вопрос вам поможет ответить этот рейтинг https://expertvybor.ru/luchshie-zhenski ... ku-vybrat/
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