Наклейки

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1541
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Наклейки

Сообщение zevc » Сегодня, 11:18

Подскажите типографию, которая занимается наклейками? Срочно нужно заказать партию!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1541
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Наклейки

Сообщение klonik » Сегодня, 11:19

Типография «ПОЛИСЕРВИС» очень качественные услуги в этой области предлагает. можете к ним обратиться. Вот тут https://informvest.ru/izgotovlenie-i-pr ... znesa.html все подробности про них можете узнать. Не раз уже доводилось с ними сотрудничать.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость