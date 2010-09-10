Такси
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Такси
У мужа на работе сейчас складывается такая обстановка, что хуже некуда. Видимо, придется увольняться, только страшно – по его специальности предложений по работе нет, а деньги нужны. Он говорит, что пойдет в такси, но что-то я сомневаюсь, что это хороший вариант, если у тебя нет своей машины.
Re: Такси
Почему? Сейчас тут https://tradetaxi.ru/vakansii/arenda-avto/ машину арендовать намного выгодней, чем на своей кататься. Дадут хороший авто, который сразу в комфорт пойдет, за все отвечает арендодатель, водителю только работать надо. Что-то сломалось, что-то где-то случилось – беда не водителя, не ему с этим разбираться. Так что про арендованные машины вы зря так, это очень даже хороший вариант.
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