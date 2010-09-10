Такси

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1542
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Такси

Сообщение klonik » Вчера, 19:14

У мужа на работе сейчас складывается такая обстановка, что хуже некуда. Видимо, придется увольняться, только страшно – по его специальности предложений по работе нет, а деньги нужны. Он говорит, что пойдет в такси, но что-то я сомневаюсь, что это хороший вариант, если у тебя нет своей машины.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1542
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Такси

Сообщение zevc » Вчера, 22:14

Почему? Сейчас тут https://tradetaxi.ru/vakansii/arenda-avto/ машину арендовать намного выгодней, чем на своей кататься. Дадут хороший авто, который сразу в комфорт пойдет, за все отвечает арендодатель, водителю только работать надо. Что-то сломалось, что-то где-то случилось – беда не водителя, не ему с этим разбираться. Так что про арендованные машины вы зря так, это очень даже хороший вариант.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя