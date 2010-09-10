Сообщение klonik » Вчера, 19:14

У мужа на работе сейчас складывается такая обстановка, что хуже некуда. Видимо, придется увольняться, только страшно – по его специальности предложений по работе нет, а деньги нужны. Он говорит, что пойдет в такси, но что-то я сомневаюсь, что это хороший вариант, если у тебя нет своей машины.