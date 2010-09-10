Сказки для детей
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Сказки для детей
Польза чтения сказок для детей интересует, что про это можете сказать?
Re: Сказки для детей
Думаю сказки это точно полезно и нравоучительно, но есть и вот такие мнения - https://family-journal.ru/skazki-dlya-d ... ta-chitat/ В общем просто почитайте людей разбирающихся в этом вопросе. а не абы кого с форумов...) Я именно такой информации больше доверяю.
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