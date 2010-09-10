Сказки для детей

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1543
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Сказки для детей

Сообщение zevc » Сегодня, 08:05

Польза чтения сказок для детей интересует, что про это можете сказать?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1543
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Сказки для детей

Сообщение klonik » Сегодня, 08:11

Думаю сказки это точно полезно и нравоучительно, но есть и вот такие мнения - https://family-journal.ru/skazki-dlya-d ... ta-chitat/ В общем просто почитайте людей разбирающихся в этом вопросе. а не абы кого с форумов...) Я именно такой информации больше доверяю.
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