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Радищева Гость RZN.info Сообщения: 73 Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56 Re: Сериалы Цитата Сообщение Радищева » 06 май 2024, 10:06 Всей семьей смотрим русские сериалы вот на этом ресурсе https://serialry.online/820-molodezhka-1-sezon.html Вот Молодёжку с самого первого сезона сейчас наблюдаем. Сыновьям очень нравится да и нам с мужем интересно. Отличное кино наш режиссер снял аж гордость берёт Вернуться к началу

Anatup Гость RZN.info Сообщения: 110 Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23 Откуда: Рязань Re: Сериалы Цитата Сообщение Anatup » Сегодня, 05:30 Не знаю, а мне как-то больше нравятся именно русские сериалы. Они как-то ближе нам, в них наша реальность отражается. Во многих героях видишь или себя или своих каких-то знакомых. И причём мы с женой разные жанры смотрим. Можем наш детективчик посмотреть, а можем и русские мелодрамы смотреть бесплатно тут https://ruserial-full.net/melodrama/ . А заграничные сериалы не особо мне приглянулись как-то. Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти. Вернуться к началу

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