Сериалы

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 87
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Сериалы

Сообщение Шапошникова » 06 май 2024, 08:28

Где вы смотрите российские сериалы?
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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Re: Сериалы

Сообщение Радищева » 06 май 2024, 10:06

Всей семьей смотрим русские сериалы вот на этом ресурсе https://serialry.online/820-molodezhka-1-sezon.html Вот Молодёжку с самого первого сезона сейчас наблюдаем. Сыновьям очень нравится да и нам с мужем интересно. Отличное кино наш режиссер снял аж гордость берёт
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Fabos
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 17 фев 2012, 17:49

Re: Сериалы

Сообщение Fabos » Сегодня, 05:02

К российским сериалам отношусь достаточно прохладно. Не особо нравится качество съемки. Хотя в последнее время, говорят, что более-менее стали делать. Но всё равно желания смотреть нет.
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: Сериалы

Сообщение Anatup » Сегодня, 05:30

Не знаю, а мне как-то больше нравятся именно русские сериалы. Они как-то ближе нам, в них наша реальность отражается. Во многих героях видишь или себя или своих каких-то знакомых. И причём мы с женой разные жанры смотрим. Можем наш детективчик посмотреть, а можем и русские мелодрамы смотреть бесплатно тут https://ruserial-full.net/melodrama/. А заграничные сериалы не особо мне приглянулись как-то.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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