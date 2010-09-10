Сериалы
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
4 сообщения • Страница 1 из 1
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Сериалы
Где вы смотрите российские сериалы?
Re: Сериалы
Всей семьей смотрим русские сериалы вот на этом ресурсе https://serialry.online/820-molodezhka-1-sezon.html Вот Молодёжку с самого первого сезона сейчас наблюдаем. Сыновьям очень нравится да и нам с мужем интересно. Отличное кино наш режиссер снял аж гордость берёт
Re: Сериалы
К российским сериалам отношусь достаточно прохладно. Не особо нравится качество съемки. Хотя в последнее время, говорят, что более-менее стали делать. Но всё равно желания смотреть нет.
- Anatup
- Гость RZN.info
- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Сериалы
Не знаю, а мне как-то больше нравятся именно русские сериалы. Они как-то ближе нам, в них наша реальность отражается. Во многих героях видишь или себя или своих каких-то знакомых. И причём мы с женой разные жанры смотрим. Можем наш детективчик посмотреть, а можем и русские мелодрамы смотреть бесплатно тут https://ruserial-full.net/melodrama/. А заграничные сериалы не особо мне приглянулись как-то.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
4 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя