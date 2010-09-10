Сообщение klonik » Сегодня, 09:58

Кто занимается продвижением страничек в инсте, не знаете, можно ли как-то при покупке подписчиков четко указать, какая страна интересует? Последний раз когда сама пробовала что-то сделать, на меня подписались жители Азии, которые вообще к моей аудитории отношения не имеют.