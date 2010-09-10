Продвижение в социальных сетях

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1545
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Продвижение в социальных сетях

Сообщение klonik » Сегодня, 09:58

Кто занимается продвижением страничек в инсте, не знаете, можно ли как-то при покупке подписчиков четко указать, какая страна интересует? Последний раз когда сама пробовала что-то сделать, на меня подписались жители Азии, которые вообще к моей аудитории отношения не имеют.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1546
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Продвижение в социальных сетях

Сообщение zevc » Сегодня, 11:05

В принципе, можно. По крайней мере здесь https://likehub.io/instagram/followers , когда выбираете что именно вам надо, можно выбрать страну подписчиков. Цена на нашу страну и на весь мир примерно одинаковая, с этой стороны разницы нет. Куда важней, как по мне, при выборе способа раскрутки смотреть, чтобы она была медленной. То есть чтобы подписчики были реальные, добавлялись естественно, а не разом.
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