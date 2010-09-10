Сообщение klonik » Сегодня, 10:42

Девчат, никогда не была в лаунж-баре, даже не представляю, что это такое. На СЗ познакомилась с мужчиной, который меня приглашает на первую встречу именно в такое заведение. Что одеть, как вести себя? Что это вообще за формат такой новый, с которым ничего не понятно?