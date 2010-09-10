Lounge-бар

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1545
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Lounge-бар

Сообщение klonik » Сегодня, 10:42

Девчат, никогда не была в лаунж-баре, даже не представляю, что это такое. На СЗ познакомилась с мужчиной, который меня приглашает на первую встречу именно в такое заведение. Что одеть, как вести себя? Что это вообще за формат такой новый, с которым ничего не понятно?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1546
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Lounge-бар

Сообщение zevc » Сегодня, 11:16

Клевый, между прочим, формат – мне лаунж Москва бар на текущий момент нравится больше, чем обычный бар или кафе. В принципе, это тоже самое, только более уютное. Диванчики, свет не яркий, музыка не навязчивая и можно выбрать, чем хочешь заняться. Мы с друзьями, например, в лаунж ходим чисто ради настольных игр, удается собраться компаний, дома такой атмосферы нет. Одевайтесь просто как на свидание.
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