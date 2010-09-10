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zevc Пользователь RZN.info Сообщения: 1547 Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16 Квіти Цитата Сообщение zevc » Сегодня, 17:27 Усім доброго часу доби, є тут форумчани з Полтави? Мені попалося оголошення, пропонують квіти оптом Полтава тут https://kvitu.ua/ua/iskusstvennye-cvety-v-poltave/ . За фотографіями все просто шикарно, ціни теж дуже навіть гарні, хотілося б узяти кілька коробок. Однак досвід інтернет-покупок мені каже, що не варто хапатися за дуже вигідні пропозиції, часто вони виявляються не такими вже й вигідними. Хто що може сказати? Вернуться к началу

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