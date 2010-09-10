Квіти

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1567
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Квіти

Сообщение zevc » 06 май 2024, 17:27

Усім доброго часу доби, є тут форумчани з Полтави? Мені попалося оголошення, пропонують квіти оптом Полтава тут https://kvitu.ua/ua/iskusstvennye-cvety-v-poltave/ . За фотографіями все просто шикарно, ціни теж дуже навіть гарні, хотілося б узяти кілька коробок. Однак досвід інтернет-покупок мені каже, що не варто хапатися за дуже вигідні пропозиції, часто вони виявляються не такими вже й вигідними. Хто що може сказати?
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JuniorX
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 20 фев 2016, 01:27

Re: Квіти

Сообщение JuniorX » Сегодня, 17:22

ну да
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