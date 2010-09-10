Нейросеть для генерации картинок
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
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Нейросеть для генерации картинок
Какую вы используете нейросеть для генерации картинок? Существуют ли бесплатные нейронки, которые смогут рисовать красивые картинки? Или даже не искать? Мне нужна только русскоязычная, запросы (промпт) умею делать на этом языке. https://genbot.ru/ кто-нибудь пользуется? Отзывы?
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