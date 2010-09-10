Нейросеть для генерации картинок

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Нейросеть для генерации картинок

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 18:42

Какую вы используете нейросеть для генерации картинок? Существуют ли бесплатные нейронки, которые смогут рисовать красивые картинки? Или даже не искать? Мне нужна только русскоязычная, запросы (промпт) умею делать на этом языке. https://genbot.ru/ кто-нибудь пользуется? Отзывы?
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