Сервис с бесплатной нейросетью ChatGPT3,5 знаете?

Реклама и дизайн в Рязани. Вопросы по рекламным технологиям, носителям, оборудованию.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 173
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Сервис с бесплатной нейросетью ChatGPT3,5 знаете?

Сообщение Buneyaz » 40 минут назад

Сервис с бесплатной нейросетью ChatGPT3,5 знаете? Я ищу такой, который будет нормально работать, а не ломанное нечто, которое сегодня встречается сплошь и рядом. Мне нейронка нужна для рерайта статей. По Генботу https://genbot.ru/ отзывы есть? Какой вы используете в работе и для решения каких задач?
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