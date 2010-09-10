Принцип работы ультрафиолетовой печати

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1548
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Принцип работы ультрафиолетовой печати

Сообщение zevc » 12 минут назад

Принцип работы ультрафиолетовой печати интересует, где про это можно почитать?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1546
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Принцип работы ультрафиолетовой печати

Сообщение klonik » 9 минут назад

Типография - мое хобби, так что тоже подобным интересуюсь) Вот вам хорошая статья - https://pfo.volga.news/699604/article/i ... chati.html В ней вопрос ваш раскрыт очень понятно и подробно.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей