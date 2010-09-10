Принцип работы ультрафиолетовой печати
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Принцип работы ультрафиолетовой печати
Принцип работы ультрафиолетовой печати интересует, где про это можно почитать?
Re: Принцип работы ультрафиолетовой печати
Типография - мое хобби, так что тоже подобным интересуюсь) Вот вам хорошая статья - https://pfo.volga.news/699604/article/i ... chati.html В ней вопрос ваш раскрыт очень понятно и подробно.
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