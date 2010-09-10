Чай
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Чай
Всем привет, все нахваливают китайский чай. Много слышу, что они очень ароматные и насыщенные. Но смотрю, что в обычных магазинах они практически не продаются. Встречаются иногда только в крупных гипермаркетах, а я там бываю нечасто. Вот где можно купить натуральный китайский чай?
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