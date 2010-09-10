Чай
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Чай
Всем привет, все нахваливают китайский чай. Много слышу, что они очень ароматные и насыщенные. Но смотрю, что в обычных магазинах они практически не продаются. Встречаются иногда только в крупных гипермаркетах, а я там бываю нечасто. Вот где можно купить натуральный китайский чай?
Re: Чай
Привет, мы с подружкой уже давно чай заказываем вот в этом интернет-магазине eto-chai.ru. Нам очень нравится, и выбор большой, и цены невысокие. При этом на вкус вообще не сравнить с покупным из магазина. Если будете заказывать, то я вам рекомендую попробовать Гунтин Мэнхай. Он и стоит недорого и очень вкусной. По крайней мере, я его каждый раз заказываю, мне очень нравится.
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