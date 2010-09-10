Пластиковые окна в Питере какие лучше выбрать?

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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Пластиковые окна в Питере какие лучше выбрать?

Сообщение Oliver » Сегодня, 18:31

Всем привет, заказывал ли кто-то пластиковые окна в Питере? Если да, то сколько у вас денег на это ушло? Какие профили брали, какие стеклопакеты, сколько по срокам там вышло? И какие там были гарантии на окна. Интересует именно Питер, потому что окна мы меняем там у родителей.
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