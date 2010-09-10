Пластиковые окна в Питере какие лучше выбрать?
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Пластиковые окна в Питере какие лучше выбрать?
Всем привет, заказывал ли кто-то пластиковые окна в Питере? Если да, то сколько у вас денег на это ушло? Какие профили брали, какие стеклопакеты, сколько по срокам там вышло? И какие там были гарантии на окна. Интересует именно Питер, потому что окна мы меняем там у родителей.
Re: Пластиковые окна в Питере какие лучше выбрать?
Привет, значит нужно именно в Питере? А профили вы уже какие-то для себя присмотрели, а стеклопакеты? Просто чтобы мне тоже понимать, на что вы ориентируетесь. Т.к. там оконщики обычно 1-2 производителей профилей берут. Мы в Ленинградских окнах и потолках Рехау брали https://okna-leningrad.ru/okna/ Один из самых ходовых профилей, про него могу рассказать.
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