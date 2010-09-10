Сообщение Oliver » Вчера, 18:31

Всем привет, заказывал ли кто-то пластиковые окна в Питере? Если да, то сколько у вас денег на это ушло? Какие профили брали, какие стеклопакеты, сколько по срокам там вышло? И какие там были гарантии на окна. Интересует именно Питер, потому что окна мы меняем там у родителей.