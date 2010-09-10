Пластиковые окна в Питере какие лучше выбрать?

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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Пластиковые окна в Питере какие лучше выбрать?

Сообщение Oliver » 07 май 2024, 18:31

Всем привет, заказывал ли кто-то пластиковые окна в Питере? Если да, то сколько у вас денег на это ушло? Какие профили брали, какие стеклопакеты, сколько по срокам там вышло? И какие там были гарантии на окна. Интересует именно Питер, потому что окна мы меняем там у родителей.
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Пластиковые окна в Питере какие лучше выбрать?

Сообщение Hiper » Вчера, 14:38

Привет, значит нужно именно в Питере? А профили вы уже какие-то для себя присмотрели, а стеклопакеты? Просто чтобы мне тоже понимать, на что вы ориентируетесь. Т.к. там оконщики обычно 1-2 производителей профилей берут. Мы в Ленинградских окнах и потолках Рехау брали https://okna-leningrad.ru/okna/ Один из самых ходовых профилей, про него могу рассказать.
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Пластиковые окна в Питере какие лучше выбрать?

Сообщение Oliver » Сегодня, 08:59

А какой конкретно? А то у Рехау этих профилей много, соответственно нужно понимать, какой профиль у вас и почему вы его выбрали? По стеклопакетам тоже много интересного там. Вы пользовались энергосберегающими стеклопакетами? Или приобретали стеклопакеты обычные? Просто стоит ли платить за энергосберегающие стеклопакеты?
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Пластиковые окна в Питере какие лучше выбрать?

Сообщение Hiper » Сегодня, 11:21

Рехау Грацио, нормальный, кстати, профиль. У Ленинградских окон и потолков он есть. Так что можете посмотреть характеристики. Это хороший пятикамерный профиль, и если там можно было бы что-то посмотреть, то я бы взял именно его, потому что он стоит дешевле других профилей 70 мм у Рехау.
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Пластиковые окна в Питере какие лучше выбрать?

Сообщение Oliver » Сегодня, 12:38

Тоже смотрел на него, избито, но по соотношению качество - технические характеристики он себя хорошо показывает, судя по описанию. И там же, насколько я понимаю, при заказе нескольких окон еще выходит и скидка. Соответственно, т.к. мы все вместе заказываем я тоже могу рассчитывать на скидку.
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