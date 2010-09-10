Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1548
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 19:33

Добрый день, кто ставил мягкие окна на веранду скажите, как они на практике? Стоит ли их устанавливать или все-таки лучше сразу поставить пластиковые и не заморачиваться? И еще мне интересно, в какой компании заказывали?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1550
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 22:18

Здравствуйте, у нас на террасе мягкие окна установлены. Я хотела пластиковые окна поставить, но муж сказал, что на террасу лучше будут мягкие. Потому что их полностью можно собрать и таким образом свежий воздух будет поступать на террасу. Мы на террасу мягкие окна заказывали у https://vip-dasha.ru . Нам очень понравилось сотрудничать с этой компанией. Видно, что ребята имеют опыт в своем деле. Установили достаточно быстро, в общем нам очень понравились. Если вы сомневаетесь, то я вам могу рекомендовать установить такие окна. Они ведь отлично подходят для террас и беседок.
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