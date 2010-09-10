Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Добрый день, кто ставил мягкие окна на веранду скажите, как они на практике? Стоит ли их устанавливать или все-таки лучше сразу поставить пластиковые и не заморачиваться? И еще мне интересно, в какой компании заказывали?
Re: Подскажите
Здравствуйте, у нас на террасе мягкие окна установлены. Я хотела пластиковые окна поставить, но муж сказал, что на террасу лучше будут мягкие. Потому что их полностью можно собрать и таким образом свежий воздух будет поступать на террасу. Мы на террасу мягкие окна заказывали у https://vip-dasha.ru . Нам очень понравилось сотрудничать с этой компанией. Видно, что ребята имеют опыт в своем деле. Установили достаточно быстро, в общем нам очень понравились. Если вы сомневаетесь, то я вам могу рекомендовать установить такие окна. Они ведь отлично подходят для террас и беседок.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 4 гостя