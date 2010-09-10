Сообщение klonik » Вчера, 19:33

Добрый день, кто ставил мягкие окна на веранду скажите, как они на практике? Стоит ли их устанавливать или все-таки лучше сразу поставить пластиковые и не заморачиваться? И еще мне интересно, в какой компании заказывали?